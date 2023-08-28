İhracatçıya 1 milyar $ destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı. TİM ile 11 bankanın katılımlarıyla gerçekleştirilen "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" imza töreni TİM merkezinde düzenlendi. "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.Birlik üyesi firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek. Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Rotatif kredi seçeneğiyle 12 aylık bir süre ile başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek. Bu şekilde, tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yapılan protokolle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma bilinci ile hareket ettiklerini ifade etti. Çakar, ekonominin ve ticaretin dinamiklerinin çok hızlı değiştiğini aktararak, "Bu değişime ayak uydurmakla birlikte değişime yön veren ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak amacıyla buradaki üye bankalarımız ile birlikte yeni bir finansman desteğini Türkiye İhracatçılar Meclisi aracılığı ile ihracatçılarımıza sağlayacağız. 11 bankanın katılımı ile 1 milyar dolar tutarına ulaşacak bu kredi paketiyle ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan ihracatçılarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştıracağız" dedi. İhracatın Türkiye ekonomisi için büyük önemi arz ettiğini vurgulayan Çakar, ihracatın dış ticaret dengesinin korunmasında da önemli olduğunu aktardı.Çakar, şöyle devam etti: "Maksimum rakamlar KOBİ müşterilerimiz için 1 milyon dolar, KOBİ dışı müşteriler için 5 milyon dolar. TL cinsinden kredilerde 20 milyon TL ya da 100 milyon TL olarak belirlendi."TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 61 ihracatçı birliğin, 27 sektörün ve 115 bin mal ve hizmet ihracatçısının ortak sorunu olan finansmana erişimin çözümü için 11 banka ile bir araya geldiklerini anlattı. Cumhuriyetin 100. yılında 265 milyar dolar mal ve 120 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gültepe, "2028 yılı için 400 milyar doları mal ve 200 milyar doları hizmet ihracatı olmak üzere 600 milyar dolarlık hedefi koyduk" şeklinde konuştu. Gültepe, ihracat rakamları büyüdükçe finansman ihtiyacının da aynı oranda arttığını belirterek, "Büyük hedeflere ulaşmanın kilidi ise finansman. Bankalarımız her zaman ihracatın en büyük destekçisi konumunda oldular" dedi. Gültepe, küresel ölçekte yaşanan yüksek enflasyon ve finansal darboğaz sürecinde, yine bankalarla beraber yol alacaklarını kaydetti.ZIRAAT Bankası liderliğinde ihracatçılara kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak" dedi.