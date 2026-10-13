İhracatçıya 12,5 milyarlık destek

Enflasyonla mücadele ederken yatırım, büyüme, istihdam ve ihracattan taviz vermeyen hükümet, finansman sorunlarının çözümü için önemli bir adım daha attı. İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), finansmana erişimde teminat sorunu yaşayan firmalara yönelik oluşturduğu yeni İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ni hayata geçirdi.

KOBİ'LER NEFES ALACAK

İGE özkaynaklarından sağlanacak kefalet desteğiyle hayata geçirilen paket, kredibilitesi bulunmasına rağmen teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılara yönelik olarak hazırlandı. Paket kapsamında ihracatçıların Türk lirası, ABD doları ve euro cinsinden nakdi kredi taleplerinin yanı sıra TL reeskont kredilerine de 24 aya varan vadelerde kefalet desteği sağlanacak.

50 MİLYON TL LİMİT

Toplam 12.5 milyar TL ek kredi hacminin hedeflendiği pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 30 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 50 milyon TL olarak belirlendi. İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi'ne başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek. Paket hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşullarına İGE'nin web sitesinden ulaşılabiliyor.

TEMİNAT SORUNUNA ÇÖZÜM

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, yeni destek paketine ilişkin değerlendirmesinde, "İGE olarak temel önceliğimiz, ihracatçılarımızın finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununa çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına uygun yeni finansman imkânları geliştirmek. Özkaynaklarımızdan oluşturduğumuz İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi ile kredibilitesi olduğu halde teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan firmalarımıza yeni bir destek mekanizması sunuyoruz" dedi.

FİNANSMANA ERİŞİM

Topaç sözlerini şöyle tamamladı: "24 aya varan vadelerde TL, dolar ve euro cinsinden kredi taleplerine kefalet desteği sağlayacağımız paketle ihracatçılarımıza 12.5 milyar TL büyüklüğünde ek bir kredi hacmine erişim imkânı sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek finansmana erişim imkânlarını çeşitlendirmeye ve Türkiye'nin ihracat kapasitesini desteklemeye devam edeceğiz."



İŞTE YENİ PAKET



Büyüklük: 12.5 milyar TL

Son başvuru: 31 Aralık 2027

Vade: 24 ay

KOBİ'ler için üst limit: 30 milyon TL

Diğer firmalar için üst limit: 50 milyon TL

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör