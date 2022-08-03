İhracatçıya 23.6 milyar dolarlık destek verildi

Zirvenin "İhracatın Finansmanı ve Sürdürülebilir İhracat" başlıklı 3'üncü paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Cem'in sorularını yanıtlayan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021'de Eximbank'ın desteği 46.1 milyar olduğunu belirterek, "Toplam aktiflerimizde en büyük kalem yüzde 89 ile nakdi krediler. Bu bankacılık sektöründe en yüksek oran" dedi. Eximbank'ın Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğuna dikkat çeken Güney, "Sigorta nakdi finansmana erişim için en önemli ürünlerden biri. İhracatçımız tahsilat riskini alacak sigortası ile bertaraf ediyor. Böylece ihracatçımız daha fazla pazara odaklanıyor. 238 ülkede 65 bin alıcıya alacak sigortası yapıyoruz. Geçen yıl yüzde 35'lik hacim arttı. Bu sene de yüzde 20-25 bandında gidiyor. İlk defa Eximbank tarihinde alacak sigortası desteklerimiz nakdi sigorta desteklerini geçmiş durumda" diye konuştu. Bu yılın ilk 6 ayında ihracatçılara 10.6 milyar dolar nakdi kredi desteği sağladıklarını anlatan Güney, "13 milyar dolar da alacak sigortası desteği sağladık. Toplam 23.6 milyar dolar destek verdik. Hedefimiz 50 milyar dolar. İkinci 6 ayda ihracat hızlanır. Bu yılsonunda bu rakama ulaşacağız" diye konuştu.İhracatçılar için sermaye piyasalarından fon da temin ettiklerinin bilgisini paylaşan Güney, "Yurtdışı fonlamayı en çok getiren bankalar arasında üçüncü sıradayız. Sadece merkez bankası kredilerine bağlı kalmıyoruz. 2021'de pandemi belirsizliğine rağmen 3.3 milyar dolarlık yurtdışından fonu ihracatçı desteğine sunduk" şeklinde konuştu. 2021'de Konya'daki ihracatçı firmalara 750 milyon dolarlık kredi desteği verdiklerini anlatan Güney, "Bu yılın ilk 6 ayında ise 425 milyon dolarlık destek sağladık" dedi. İhracatçı KOBİ'lere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Güney, "2017'de yüzde 60'ı ihracat desteğinden faydalanıyordu. Bugün bu oran yüzde 80'e çıktı. TL kredilerini ağırlıklı olarak KOBİ'lere kullandırıyoruz. Şu ana kadar 4.6 milyar TL'lik KOBİ'lerimize destek verdik" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya da, ihracatçılara sağlanan desteklerle ilgili mevzuatta düzenlemeye yaptıklarını belirterek, "14 farklı mevzuatla, 200 sayfalık bir yönetmelik var. Bu 200 sayfayı 20 sayfaya düşürdük. Böylece ihracatçımızın anlayacağı dilden bir mevzuatı hayata geçiyoruz" dedi. Destek oranlarının sadeleştirildiğini anlatan Yalçınkaya, "Yüzde 50 ve 75 olarak iki temel destek oranına çektik. Uzak ve hedef ülkelere dönük desteklerimizi 25 baz puan veriyoruz. 18 ülke var ayrıca destek vereceğimiz ülke olacak. Temel desteklere 25 baz puan ekledik. Yeni destekleri geliştirdik" diye konuştu. Yalçınkaya, şöyle devam etti: "Münferit olarak pazara giriş desteğimiz var. Yurtdışında şirket satın almasına dönük kredi desteğimiz var. Şirket satın almasına faiz desteğimiz var. Küresel tedarik zinciri desteğimiz var. Bir firma küresel firmaya tedarik için yatırım yaparsa 1 milyon dolara kadar destek veriyoruz. Dijital ve diğer faaliyetlerde her bir birim başına her bir firmaya birim başına 150 bin dolara kadar desteklerimiz var."İHRACATI Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, KOBİ'lerin ihracattaki önemine dikkat çekti. Akdeniz, "Ülke refahını artırmamız için KOBİ sayısının artması gerek. Toplam istihdamın yüzde 72'i KOBİ'ler tarafında yapılıyor. Toplam cironun yarısı KOBİ'lerden. İhracatın yüzde 36'sı KOBİ'lerden geliyor. Dolayısıyla KOBİ'lerin toplam kredilerden aldığı pay yüksek olmalı" dedi. Akdeniz, "İGE olarak bankacılık sektörünün kredi hacmini ihracata yönlendirmek istiyoruz. Verdiğimiz kefaletle bankalara ihracatçılara kredi kullanmayı cazip hale getirmeyi amaçlıyoruz. Temmuzda önemli bir eşiği geçtik. 20 bankayı sisteme dahil ettik. Eximbank'la dahil 21 banka eylülden itibaren sistemde olacak" dedi. 2.4 milyar dolarlık özkaynakla 20 milyar liralık kredi kefaleti hazırladıklarını anlatan Akdeniz, "45-50 milyar TL'lik kredi yaratma potansiyelimiz var. 15 milyon TL üst limitimiz var. KOBİ'ler açısından maliyeti düşük bir kredi" diye konuştu.