İhracatçıya kredide teminat müjdesi

Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarının müjdesini verdi. Yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına verdikleri öneme işaret eden Şimşek, bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini, bu amaçla Türk Eximbank'ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20.6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank'ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi. Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank'ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" dedi.Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların, finansman zorlukları nedeniyle ihracat artışı sağlayamamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, "Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır" diye konuştu.Mayıs seçimlerinin ardından oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla birlikte, büyümenin kompozisyonundaki dengelenme ve risk primindeki yüzde 50'lik düşüşün ardından dış finansman tarafında gözlenen iyileşme cari fazlayı aylık bazda 2 yılın zirvesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolarla aylık bazda son 2 yılın en yüksek fazlasını verdi. Aynı zamanda cari denge bu yıl ikinci kez fazla vermiş oldu.Mayısta 60.3 milyar dolar olan yıllık açık, eylülde 51.7 milyar dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülere göre 2023 yılında cari açığın 42.5 milyar dolar olması bekleniyor. Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı eylül ayında 7.1 milyar dolar fazla verdi. Resmi rezervlerde eylülde 7.7 milyar dolarlık artış oldu. Resmi rezervler 4 ayda 36.8 milyar dolar arttı.Bakan Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandığını bildirerek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.ÖTE yandan, teminat yapısının çeşitlendirmesiyle doğabilecek olan ilave risklerin yakından izlenmesi ve etkin yönetilmesi adına yapay zeka destekli erken uyarı modelleri ve kredi izleme mekanizmalarının kurulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şunları kaydetti: "Böylece Türk Eximbank, uluslararası iyi uygulamalardan birini daha hayata geçirmişti. Türk Eximbank, stratejik dönüşüm program kapsamında, önümüzdeki dönemde de yeni ürün ve uygulamalarla vermiş olduğu hizmetin hız ve kalitesini artırarak Türk ihracatçısına daha fazla destek olmaya devam edecektir."Şimşek, "Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır" dedi. Şimşek, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesi adına katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların uygulamada önceliklendirileceğini ifade etti.