İhracatçıya yabancı para kefalet desteği geliyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi gerçekleşti. A Para Spikeri Uğur Korkmaz moderatörlüğünde gerçekleşen "İhracatın Finansmanında Yeni Yollar" panelinde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Ay sonunda, 264 milyar dolarlık Orta Vadeli Program (OVP) hedefine yaklaşacağız. Hem değer hem de nitelik anlamında büyüyen birçok parametrede iyileşme var" dedi. Küresel konjenktür, savaşlar ve pandemiye rağmen şu anda Türkiye'nin bir başarı hikâyesi olduğunun altını çizen Kılıçkaya, geçtiğimiz yıl rekor bir ihracata imza atıldığını söyledi. Kılıçkaya, büyümenin bu sene de devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bazı sektörlerde daralma tabii ki var ama genele baktığımızda büyümeye devam ediyoruz. Ay sonunda, 264 milyar dolarlık OVP hedefimize yaklaşacağız. Hem değer hem de nitelik anlamında büyüyen birçok parametrede iyileşme var. İhracat, şu anki ekonomik programın temel bileşeni. Büyümenin de motoru ihracat." Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetlerden bir tanesinin de, ticari istihbarat ve pazar araştırması faaliyetleri olduğunu dile getirdi. Bakanlığın sadece hibe ve desteklerle değil, ihracatçıları en iyi şekilde bilgiyle de donatmaya çalıştığını ifade eden Kılıçkaya, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Kolay İhracat Platformu'nu çok tavsiye ediyorum ihracatçı ve girişimcilerimize. Ürünlerinizi nereye satabileceğiniz, pazarların dinamikleri nelerdir gibi sorulara cevap bulabiliyorlar. E-Kolay İhracat Platformumuzu da hizmete sunduk. Responsible Portalımıza giriş yapan ihracatçımız ne kadar yeşil olduğunu ölçebiliyor. Tüm süreçlerde ihracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz."









47.5 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Reeskont kredisinin günlük 4 milyarlık limitin 2.4 milyar TL'sini biz kullandırıyoruz. Türkiye'deki bankacılık sektöründe yurtdışı kaynaklı en çok para getiren banka Eximbank diyebilirim. Bilançomuz ekim sonu itibarıyla 840 milyar TL. Kredilerin tutarı (aktifimiz içinde) 760 milyar TL. Orantılandığı zaman, aktifimizdeki kredi oranı yüzde 90. Bugün bankacılık sektöründe bu oran yüzde 50'ler seviyesinde. Tüm imkânlarımızı ihracatçılarımızın kullanımına sunuyoruz" diye konuştu. İhracatçı firmaların üretim yaparken karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemelere uyum sağlamaları için bir kaynağa ulaşmaya çabaladıklarını kaydeden Güney, "Bunlar için bu sene 2.6 milyar dolarlık geçen sene de 1 milyar euroluk kaynak getirdik. Bu konudaki desteklerimiz artarak devam edecek" dedi. Güney, yıl sonunda ihracatçılara desteklerinin 47.5 milyar doları bulacağını söyledi.



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17 BİN BAŞVURU KABUL ETTİK

İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise ihracatçının teminat eksikliği olduğu anda orada olan, bunu da kendi kaynağı ile yaptıklarını belirtti. İGE'nin ortağı 21 tane banka olduğunu belirten Topaç, "Tamamıyla herhangi bir evrak ihtiyacı olmadan ihracatçılarımız İGE'ye kefalet taleplerini dijital ortam üzerinden iletebiliyorlar" şeklinde konuştu. Topaç şu açıklamalarda bulundu: "Bizim İGE'de yönetim kurulumuzda bankaları, ihracatçıları ve kamuyu temsil eden ortaklarımız var. Dolayısıyla bizim ihracatı geliştirmek için başka bir şeye ihtiyacımız yok. Yönetim kurulumuz çok çevik. Hızlı hareket eden bir yönetim kurulumuz var. Bugüne kadar 10 bine yakın ihracatçıya temas ettik. 20 binin üzerinde başvuru aldık. 17 bine yakın başvuruyu kabul ederek 85.9 milyar TL kredi kullandırdık. 2025 yılında yabancı para kefalet hizmetini de devreye alacağız. İhracatçıların yabancı para kredi taleplerinde de kefalet desteği sağlayarak yüksek faiz karşısında alternatif bir finansman kaynağı sunacağız. İhracatçı kadınlarımızı destekleme devam edeceğiz. Bu rakamlar yeterli değil. Daha fazla ihracatçımıza destek olmalıyız, daha fazla kaynak bulmalıyız."









REKABETÇİ OLABİLECEĞİMİZ SÜRECE YAKLAŞIYORUZ

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde "İhracatta 2025 Beklentileri" paneline sektörün önemli isimleri konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Düşen enflasyon ve faiz indirimleri gelecek beklentilerini yükseltmeye başladı. Bundan sonraki süreçte daha rekabetçi olabileceğimiz sürece doğru yaklaşıyoruz" dedi.



AMERİKA İLE TİCARET HIZLANACAK

Tecdelioğlu, düşen enflasyon ve faiz indirimlerinin gelecek beklentilerini yükseltmeye başladığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Kur politikası ve yüksek faiz bizi ciddi anlamda baskılıyordu. Şimdi bu dönemin artık bittiğini, bitmeye yaklaştığını ve bundan sonraki 2025'te yeni bir para politikalarıyla artık ihracatçıların daha rahat nefes alacağına doğru yaklaştığımızı umuyoruz. Finansal maliyetlerin düşürülmesi ve enflasyonda geriye doğru geliş rekabet gücünü de artıracak." Tecdelioğlu, ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasının ardından ticaretin artacağı beklentisine girdiklerini ifade etti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise piyasada faizlerin düşürülmesine ilişkin beklenti olduğunu belirterek, "Bu bizim piyasamızı biraz rahatlatacaktır" mesajını verdi. Öksüz, kalifiye ve kalifiye olmayan çalışan bulmakta zorluk çektiklerini de anlattı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ise Türkiye'de sadece ana sanayi yatırımları olursa tedarik sanayi olmadan ekosistemin ilerleyemeyeceğinin altını çizerek, şöyle dedi: "Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinde tedarik sanayi ürünleri var. Yani 14 milyar doları 2025'te Togg'un ihracata başlamasını bekliyoruz. Bu sektöre çok olumlu yansır."