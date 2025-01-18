İhracatçıya yeni kefalet paketi hazırlığı

Türk Eximbank, Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2024'te teminat mektuplu kredilerin oranını bir önceki yıla göre yüzde 10 azalttıklarını belirterek, "Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bu kapsamda, 2024 başında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek üzere hayata geçirilen teminat çeşitliliği uygulaması, ihracatçılar tarafından yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Uygulamayla, teminat mektubunun ve Türk Eximbank sigortalı alacağın temlikinin yanı sıra menkul kıymet rehini, Kredi Garanti Fonu ve İhracatı Geliştirme (İGE) gibi kefalet kurumlarının kefaleti, gayri menkul ipoteği ile gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi bankacılık sektöründe genel kabul görmüş alternatif türlerin teminatı kabul ediliyor.

YENİ BİR YAKLAŞIM

Güney, kredi kullanımında farklı teminat türlerinin kabul edilmeye başlanmasıyla, ihracatçıların bankanın ihracat destek kredilerinden yararlanırken yaşadığı teminat sorununun çözümüne yönelik önemli adım atıldığını söyledi. Güney, böylece ihracatçıların krediye erişimleri kolaylaşırken, toplam finansman maliyetlerini de düşürdüklerine dikkati çekti. Güney, kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.