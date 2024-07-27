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Giriş Tarihi: 28.7.2024

İhracatçıya yeşil dönüşüm destek paketi geliyor

İhracatçıya yeşil dönüşüm destek paketi geliyor
İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi 30 Temmuz'da kamuoyuna açıklanacak. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını salı günü kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlık, ekonominin belkemiği haline gelen ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.
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İhracatçıya yeşil dönüşüm destek paketi geliyor
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