İhracatın lideri oldu

MOBİLYA sektörünün lider markası İstikbal
, hem Akdeniz Mobilya
, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin (AKAMİB) firmaları arasında hem de Kayseri
'de ihracat şampiyonu oldu. Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri'de ihracat şampiyonu olan İstikbal aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı İsmail Gülle
'nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İstikbal Mobilya'nın ödülünü markanın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük
aldı. Yörük'e ödülü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi.