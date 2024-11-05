İhracatta 2025 hedeflerine yolculuk başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek olan "Türkiye İhracat Seferberliği Programı" ile Türkiye'nin 2025 hedeflerine yolculuk başlayacak. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşecek olan zirvede ihracatın lider isimleri, kamu temsilcileri, ihracatçı birlikleri ve finans sektörü yetkilileri bir araya gelecek. Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarla ilgili bilgi verecek. İhracatta 2025 beklentileri ve finansmanda yeni yolların değerlendirileceği bu etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programın ilk oturumunda Bakan Bolat, ihracatın dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yaparak, geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak.Etkinliğin bir diğer önemli bölümünde ise, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde TİM Başkanı Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ihracatta 2025 beklentilerini değerlendirecekler. A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın yöneteceği panelde ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, ihracatın finansmanında yeni yöntemleri ve finansman kaynaklarını değerlendirecek.ÖTE yandan Ticaret akanı Ömer Bolat, Türkiye-İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının (STA) genişletilmesinin özellikle Türk tarım ürünlerinin Birleşik Krallık pazarında erişim kapasitesini artıracağını söyledi. Bolat, anlaşmanın özellikle iki ülke iş insanlarının ticaret koşullarını korumalarına ve belirsizliklerin azalmasına imkân sağladığını dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Bolat, bu seviyenin 25 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.