İhracatta 4 ay art arda rekor

Para politikasındaki normalleşme adımlarıyla birlikte Merkez Bankası'nın finansman desteğini artırdığı ihracatçılar, rekor serisine ekimde de devam etti. İhracatta temmuzda başlayan artış eğilimi ekime de taşınarak kesintisiz artış serisi 4 aya çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekimde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık" dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bolat, "Temmuzda en yüksek temmuz ayı, ağustosta en yüksek ağustos ayı, eylülde en yüksek eylül ayı ve ekimde en yüksek ekim ayı ihracat rakamlarına ulaştık" diye konuştu. Bolat, ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0.7 artışla 254.8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve böylece, 2022 sonundaki 254.2 milyar dolarlık rekorun aşıldığını kaydetti.Bolat, ithalatın da yıllık bazda yüzde 1.3 artarak 29.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, dış ticaret açığının ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 15 gerilediğini ifade etti. Bolat, ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranının 4.4 puan artışla yüzde 77.3'e çıktığını ifade etti.Bolat, Türkiye'nin 115 bin ihracatçısıyla 12 bin 600 kalem üründe 200'den fazla ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, "Bakanlık olarak 2023 yılının 10 ayında ihracatçıya toplam 8 milyar lira destek ödemeleri verdik. Dünya Ticaret Örgütü anlaşma ve şartlarına uygun olarak hazırlanan bu destek modülleri, önümüzdeki yıl artarak devam edecek" diye konuştu. Bolat, geçen yıl orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 37 iken, oranın 10 ayda yüzde 40.3'e yükseldiğini kaydetti. Enerji ithalatının 2022'de 98 milyar dolara çıktığını anımsatan Bolat, şöyle devam etti: "10 ayda 57.3 milyar dolar oldu. Altın ithalatı, ekimde yıllık yüzde 36'lık gerilemeyle 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde Türk lirasıyla ihracatta yüzde 141 artış oldu."TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarını kaydederek, tüm planları ve projeksiyonları bu hedef doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Gültepe, sektörler özelinde ekim ayı ihracatında 3 milyar 87 milyon dolarla otomotivin ilk sırada geldiğini belirterek, onu 2.7 milyar dolarla kimya, 1.5 milyar dolarla hazır giyim sektörünün takip ettiğini söyledi. Gültepe, geçen ay 42 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını dile getirerek, Mardin, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya'nın ise en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştığını belirtti. Gültepe, "Eylülde 1.459 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Birim ihracat değerimiz ise 1,46 dolar oldu" dedi. Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Irak, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya şeklinde sıralandığını kaydetti.