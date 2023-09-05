İhracatta ağustos rekoru

Türkiye tarihin en büyük deprem felaketi ve küresel resesyon endişelerine rağmen ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. İhracat ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 artarak 21 milyar 619 milyon dolara çıktı. Böylece tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına imza atılmış oldu. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1.41 dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilerek, Fransa'nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını artıran ikinci ülke konumunda olduğu bildirildi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü ifade etti. Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.Ağustosta ithalat yüzde 6.3 azalarak 30.5 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.4'ten 70.9'a çıktı. Dış ticaret açığı, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 21.2, bir önceki aya göre ise yüzde 27.4 azalarak 8 milyar 875 milyon dolara indi. Ağustosta TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 166, TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 9 bin 698 oldu. TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99.8 arttı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu hedefleri açısından kritik aylardan biri olan ağustosu rekorla kapattıklarını belirterek, "Ağustosta 1.472 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1.41 dolara yükseldi" dedi. Gültepe, Kazakistan, Norveç ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihracat rekoru kırıldığını belirtti.