İhracatta deniz yolu öne çıkıyor

İKİNCİ SIRADA KARAYOLU VAR

Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 57,4 olarak gerçekleşti. Dış Ticaret İstatistiklerine göre, deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı.

İlk 4 ayda kara yoluyla yapılan ihracat 27 milyar 23 milyon 441 bin dolar oldu. Kara yolu taşıma şeklinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 32,6 oldu.

Ocak-nisan döneminde, ihracatta hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 7 milyar 311 milyon 594 bin dolar olarak gerçekleşti.

Demir yolu taşımacılığında ise ihracat gelirleri ilk 4 aylık dönemde 569 milyon 740 bin dolar oldu. Diğer ihracat gelirleri de 362 milyon 958 bin dolar olarak tespit edildi.