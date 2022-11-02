İhracatta Ekim rekoru

Büyümenin sürükleyicisi olan ihracatta, son 12 ayın tamamında aylık en yüksek rakamı yakalama performansı ekimde de devam etti. Türkiye ekim ayında 21.3 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat ocak-ekim döneminde yüzde 15.4 artışla 209 milyar doları, son 12 ayda ise 253 milyar doları aştı. Otomotiv 2.7 milyar dolarla ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2.6 milyar dolarla ikinci, hazır giyim 1.7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209.5 milyar dolara yükseldi. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız 29.3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde 51'i enerji ithalatından kaynaklandır. Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti. Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam ediyor. Bu yılın ilk 10 ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2.8 milyar dolar daha fazla olmuştur" şeklinde konuştu. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de parite ile alakalı olarak "Ekim ayında parite nedeniyle 1.5 milyar dolar kaybımız oldu. Parite kaynaklı kayıp 10 ayda 11.5 milyar dolara ulaştı" dedi.Gültepe, şöyle devam etti: "Bu sonuçlarla tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirmiş olduk. İhracatımız 10 ayda 209 milyar doları, 12 ayda ise 253 milyar doları aştı. Savunma ve havacılık ile hububat sektörlerimiz, geçen ay tarihlerinin en yüksek ihracatına imza attılar."Mustafa Gültepe, ekim ayında 38 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan ilk beş ilin ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep şeklinde sıralandığını bildirdi. Türkiye'nin ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "En fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, Irak ve ABD oldu. Ekimde ihracat ailemize bin 806 yeni firmamız katıldı. Ortalama kilogram birim ihracat değerimizdeki artış da devam ediyor. Geçen yılın ekim ayına göre kilogram birim değerimiz yüzde 18.7 artışla 1.64 dolara yükseldi. Biz ortalamada en az 2 doların üzerine çıkmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.MUSTAFA Gültepe, Türkiye'nin en büyük pazarları konumundaki Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerden daralma sinyalleri gelmeye devam ettiğini hatırlattı. Söz konusu pazarlarda yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskı, faiz politikaları, hane halkı harcamalarının kısılması gibi nedenlerle ithalat talebinin baskılandığını anlatan Gültepe, "Biz 2022'ye 250 milyar dolar ihracat hedefi ile başlamıştık. Hedefi yakalayıp inşallah ihracatta yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştireceğiz" dedi.