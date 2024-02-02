İhracatta ocak rekoru 20 milyar dolar

TicaretBakanı Ömer Bolat, dün Malatya'da ayrıca Türkiye İhracat Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe ile birlikte ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ömer Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi. Bolat'ın verdiği bilgilere göre son 12 aylık ihracat yüzde 0.2 oranında artarak 256.5 milyar dolar oldu. Ocak 2024'te ithalat yüzde 22'lik kayıpla 26 milyar 201 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocakta dış ticaret açığı da yüzde 56.8 azalarak 6.2 milyar dolara indi. Bolat, 2024 yılında 267 milyar dolar ve 2026 yılında 302 milyar dolar mal ihracatı hedeflediklerini hatırlattı. Bolat, "Küresel ihracattan aldığımız payı ise 2028 yılında yüzde 1,3'e çıkarmayı hedefliyoruz " dedi.Depremden etkilenen 11 şehirde 930 şantiyede kalıcı konutların inşası ve şehirlerimizin yeniden imarı için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Bolat, "Bu kapsamda, 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuzun kura çekilişi tamamlanmış olup 6 Şubat tarihi itibarıyla da anahtar teslimine başlanacak. 6 Şubat 2024 tarihinde, ilk konutları depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Akabinde, depremden etkilenen 11 ilimizde her ay anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz" dedi.2024'e 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle başladıklarını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını arttırdı. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2 milyar 780 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu" açıklamasını yaptı. 48 ilin ihracatını artırdığını söyleyen Gültepe'nin verdiği bilgilere göre, en fazla ihracat yapan beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara oldu. Bin 290 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İhracatta büyük hedeflerine ulaşılabilmesi için firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, "Finansman konusunda ihracatçılarımıza sunduğumuz imkânlara bu hafta bir yenisini ekledik. Ziraat Bankasıyla imzaladığımız protokolle 'İhracata Tam Destek Kredi Paketi'ni devreye aldık. Yeşil dönüşümün finansmanı için de bankalarımızla görüşüyoruz. Bu konuda yakın gelecekte ihracatçılarımıza bir müjde vereceğiz" dedi.