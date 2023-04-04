İhracatta rekor: 23.6 milyar $

Türkiye ekonomi modelinin dinamosu olan ihracatta, şubattaki depremin etkisi hızlıca atlatılarak ibre tekrar rekora döndü. Martta, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4.4 artışla 23.6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı. Yıllık ihracatta da 255.7 milyar dolarla rekor kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile mart ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8.6 seviyesinde olduğunu söyledi.Martta en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığının altını çizen Muş, "Bu başarıyı, euro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4.2 artarak 32.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Martta, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir" diye konuştu.Ticaret Bakanı Muş, firmaların bir dünya markası haline gelmesi sürecinde her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Bu doğrultuda attıkları adımlara değinen Muş, "Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı hedefleyen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ), faaliyetlerini artırarak ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, İGE A.Ş. geçtiğimiz günlerde Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98.5 hissesini satın aldı. Türk Ticaret Bankası'nın satın alınması, ihracatçımızın finansmana erişimini daha da kolaylaştıracak. Önümüzdeki dönemde İGE A.Ş. çok daha kurumsal ve büyük bir yapı haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de martta yıllık ihracatın 255.7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attığını belirterek, "En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.TİM Başkanı Gültepe, otomotiv sektörünün mart ayında da ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkati çekti. Gültepe, "Bu ay ilk 5 sektörümüz, 3.3 milyar dolarla otomotiv, 2.9 milyar dolarla kimya, 2 milyar dolarla hazır giyim, 1.5 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla çelik sektörü şeklinde sıralandı. Otomotiv, elektronik, hububat, makine ve iklimlendirme sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatına ulaştı" dedi. Martta 38 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, "Geçen ay 1.903 firmamızın ilk kez ihracat yaptığını görüyoruz. Birim ihracat değerimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 artışla 1.67 dolara yükseldi. Polonya, Kazakistan ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracatta rekor kırdık. Pazarlarımızı daha da genişletmek istiyoruz" diye konuştu.