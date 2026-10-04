İhracatta rekor: OVP hedefi şimdiden aşıldı

Eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı. Eylülde ihracat yıllık bazda yüzde 15.4 artışla 26 milyar dolar, ithalat yıllık bazda yüzde 5.9 artarak 31.2 milyar dolar oldu. Eylül ihracatı, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış ihracat 283.7 milyar dolara ulaştı. Eylülde dış ticaret açığı, yüzde 24.8 azalışla, 5 milyar 232 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 6.8 puan artarak yüzde 83.2 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 12 aylık ihracatta 283.7 milyar dolar ile yıllık ihracat hedef olan 282 milyar doları yılın bitmesine 3 ay kala 1.7 milyar dolar fazla ile aşmış olduk" dedi. Bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen güzel rakamların yakalandığını belirten Bolat, "2026'nın 9 ayı parlak bir yıl oldu. İnşallah bundan sonrası için de var gücümüzle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN

Eylül ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bolat, "İlk 9 aylık dönem ihracatı da bir rekordur. O da yüzde 5.2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır" dedi. Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının da hesaplarına göre 125.4 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Bolat, "Bu da hizmetler ihracatındaki en yüksek rakam. Mal ve hizmetler ihracatının toplamı son bir yıl itibarıyla 409.1 milyar dolara yükseldi" dedi. Yüksek teknolojili ürün ihracatının geçen yıl 112 milyar dolar olduğunu, şu anda 117.6 milyar dolara çıktığını, toplam ihracattaki payın da yüzde 43.7'ye yükseldiğini anlattı.

TİCARET AÇIĞI GERİLEYECEK

9 ayda ithalatın 282 milyar dolara ulaştığını, 211 milyar dolarlık ihracatın bulunduğunu, net dış ticaret açığının 71 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Bolat, şöyle konuştu: "Yıllıklandırılmışta da 379.7 milyar dolar ithalata ulaşmış durumdayız. Orada da açığımız 96 milyar dolar. 2025'i 92,2 milyar dolarla kapatmıştık. Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış 96 milyar dolar. Demek ki Körfez'deki 7 aylık sıcak savaşa, enerji maliyetlerimizdeki korkunç artışlara ve savaşın olumsuz etkilerine rağmen dış ticaret açığımızda sadece 3.8 milyar dolarlık ekstra artış var. Bunu 100 milyar doların altında tutmaya gayret edeceğiz. Yılbaşında 106 milyar dolar dış ticaret açığı tahmini yapılmıştı. Bunu o rakamlara ulaşmadan inşallah daha aşağılarda tutacağız."





56 İL İHRACATINI ARTIRDI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 56 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "En çok ihracat yaptığımız 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. Eylülde 1015 firmamız ilk kez ihracat yaptı" dedi. Gültepe, ihracatta değer artışının çok önemli olduğunu kaydederek, "Eylülde yüzde 15.4'lük ihracat artışına karşılık miktar bazında yüzde 0.6'lık düşüş yaşadık. Ocak-eylül dönemi ise değer bazında yüzde 5.2 artarken, miktar yüzde 2 gerilemiş. Değerin yanı sıra miktarın da mutlaka artması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Gültepe, döviz dönüşüm desteğinde merakla bekledikleri uygulama esaslarının 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğini anımsatarak, daha geniş bir ihracatçı ağı hedefleyen yeni düzenlemenin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını söyledi. Eylül ayında paritenin ihracatı 235 milyon dolar aşağı çektiğini dile getiren Gültepe, kilogram başına düşen birim ihracat fiyatının 1.74 dolar düzeyinde gerçekleştiğini anlattı.



19 SEKTÖR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Eylülde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla: Almanya (2 milyar 45 milyon dolar), ABD (1 milyar 919 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 430 milyon dolar) oldu. En çok ithalat yaptığımız ülkeler ise Çin (5 milyar 267 milyon dolar), Almanya (2 milyar 248 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 776 milyon dolar) olarak kayda geçti. Eylülde 19 sektör ihracatını artırdı, 7 sektör düşürdü. En çok ihracat yapan sektörler sırasıyla otomotiv sektörü (3.9 milyar), kimya (3.1 milyar), elektrik-elektronik (2.1 milyar) oldu. Eylülde en fazla artışı mücevher, kimya ve elektrik-elektronik sektörlerinde oldu.



YILMAZ: TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 283.7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükseldiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz" dedi. Yılmaz, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payını artırırken firmaların yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracaklarını, küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değer üreten aşamalarda yer almalarını destekleyeceklerini söyledi.



ŞİMŞEK: İHRACATI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283.7 milyar dolara ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti: "Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış (ABD/İsrail- İran) savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2.6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." Şimşek, küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.



TEKNOLOJİ İHRACATINDA TARİHİ SEVİYE

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da tarihi seviyeye ulaşıldığını belirtti. Buna göre söz konusu ürün gruplarının ihracatı 117.6 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kacır, Türkiye ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kararlılıkla ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör