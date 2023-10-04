İhracatta rekor serisi sürüyor

ABD'derekor seviyelere yükselen faizleriyle birlikte küresel resesyon endişeleri had safhaya ulaşırken, Türkiye'nin ihracatındaki artış serisi kesintisiz üç aya taşındı. Eylül ayında ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0.3 artarak 22 milyar 670 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşirken, aylık dış ticaret açığında da 2 yılın en düşük seviyesi görüldü.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk olduğuna dikkat çekerek, "Temmuz ve ağustosun ardından eylülde de Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Ocak-eylül döneminde 9 aylık baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. Bolat, yıllık ihracatın da 253.5 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, deprem nedeniyle 7 ayda 6 milyar dolarlık bir kaybın olduğunu vurguladı. Eylülde ithalat yüzde 14.1 azalışla 27.6 milyar dolara düştü. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 48.1 azalışla 4 milyar 988 milyon dolarla Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de, eylülde bin 484 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gültepe, bankaların oluşturduğu kredi paketi ile bir ayda kullanılan kredi hacminin 1 milyar doları geçtiğini kaydetti.