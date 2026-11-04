İhracatta rekor üçlemesi

Enflasyonla mücadele ederken büyüme, yatırım ve istihdamdan taviz vremeyen Türkiye, ekim ayında ihracatta üç rekor birden kırdı. Ekim ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Bolat, ekim ayı rakamlarının çok güzel geldiğini belirterek, "En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız yüzde 8.1 artarak 25.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatına ulaşmış bulunuyoruz. İkinci önemli başarı 2026 Ocak-Ekim dönemi rekoru. O da yüzde 5.5 artışla 236.8 milyar dolara yükseldi. Üçüncü rekor son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekoru. Geçen ay 285.6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi 3.5 milyar dolar aştık" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının toplamının 127.4 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Bolat, "Böylece ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımızın yeni yılın başında bizlere vazettiği 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz" diye konuştu. Ekim ayına ilişkin dış ticaret açığı verilerini paylaşan Bolat, "Dış ticaret açığı ekimde 6,7 milyar dolar oldu ve yüzde 11,4 azaldı." dedi.

1.069 FİRMADAN İLK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekimde 1069 firmanın ilk kez ihracat yaptığını belirterek, en çok ihracat yapılan 3 ülkenin Almanya, ABD ve Birleşik Krallık olarak sıralandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılıkta ekim ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör