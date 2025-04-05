İhracatta yeni rekor

Küresel ekonomide yaşanan zorlu koşullara rağmen Türkiye, ihracatta tarihi rakamlar elde etmeye devam ediyor. İhracat martta yüzde 3.2 artışla 23.4 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı gerçekleştirildi. İthalat yüzde 2.3 artışla 30.7 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 2.1 artışla 263.4 milyar dolarla rekor düzeye çıktı. Dış ticaret açığı martta yüzde 0.5 azalışla 7.3 milyar dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırıldığına işaret ederek, "Cumhuriyet tarihimizin, yıllıklandırılmış en yüksek rakamına martta ulaştık. Son 12 ayda, 263.4 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik, bu da yıllıkta yüzde 2.1 artış demektir, toplamda 5.5 milyar dolar ilave artış anlamına gelmektedir" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ekonomik programın olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini bildiren Bolat, Türkiye'nin Dünya Bankası'nın tanımlarına göre üst gelirli ülkeler ligine yükseldiğine işaret etti. Bolat, bu yılın ilk çeyreğinin verilerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Yılın üç ayı itibarıyla ihracatımız yıllık bazda yüzde 2.5 artarak 65.3 milyar dolara yükseldi. Burada yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolar artış sağladık. İhracatımızda son 1 yılda yüzde 2.1 artış, ithalatımızda yüzde 0.5 azalış söz konusu."Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayısın ilk haftasında İngiltere'ye gideceklerini belirterek, "Serbest Ticaret Anlaşmamızı hizmetler sektörüne ve bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı'yla görüşmelerimizi yapacağız" dedi. Martta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 423 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 400 milyon dolarla ABD izledi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46.8 olarak hesaplandı. Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv endüstrisi 3 milyar 517 milyon dolarlık ihracata imza attı. Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 146.9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyaya getirdiği tarifelerin etkisini de değerlendiren Bakan Bolat, "Türkiye için uygulanan ilave gümrük vergisi konusunda mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette bu konuları konuşacağız" dedi. Türkiye'ye diğer ülkelere göre düşük vergi uygulanmasının mukayeseli rekabet avantajı sağlayacağını anlatan Bolat, "ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile müzakerelerde söz konusu durumu ele almak istiyoruz. Diğer taraftan, çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi'" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını belirterek, korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücünü artıran politikalarla ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 125 ülkeye ihracatın arttığını belirterek, "Romanya, Endonezya, Portekiz ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye bugüne kadarki en yüksek ihracatı gerçekleştirdik" dedi. Geçen ay 50 ilin ihracatını artırdığını, Çankırı'nın tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştığını, ilk kez ihracat yapan firma sayısının 1.141 olduğunu anlatan Gültepe, "Birim ihracat değerimiz geçen ay 1.45 dolara yükseldi. Geçen ay parite kaynaklı yaklaşık 53 milyon dolarlık eksi yazdık. İlk 3 ayda parite kaynaklı kaybımız 859 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.