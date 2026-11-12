İhracatta yüzde 7,8’lik artış! Türkiye’nin dış ticaretinde eylül hareketliliği



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,1 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 145,3 iken 2026 Eylül ayında %0,1 oranında artarak 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 136,3 iken 2026 yılı Eylül ayında %7,8 oranında artarak 146,9 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,6 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 111,7 iken 2026 Eylül ayında %1,6 oranında artarak 113,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 117,7 iken 2026 yılı Eylül ayında %6,3 oranında azalarak 110,3 oldu.