İhracatta yüzde 7,8’lik artış! Türkiye’nin dış ticaretinde eylül hareketliliği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %7,0 arttı
İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,6 arttı, yakıtlarda %59,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,8 ARTTI
İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,6 arttı, yakıtlarda %18,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,7 ARTTI
İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,4 azaldı, yakıtlarda %52,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 arttı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,3 AZALDI
İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 azaldı, yakıtlarda %2,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,1 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 145,3 iken 2026 Eylül ayında %0,1 oranında artarak 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 136,3 iken 2026 yılı Eylül ayında %7,8 oranında artarak 146,9 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %1,6 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Ağustos ayında 111,7 iken 2026 Eylül ayında %1,6 oranında artarak 113,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Eylül ayında 117,7 iken 2026 yılı Eylül ayında %6,3 oranında azalarak 110,3 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI EYLÜL AYINDA 88,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Eylül ayında 92,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak, 2026 yılı Eylül ayında 88,0 oldu.