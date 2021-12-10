İhtiyaç sahibi ve çocuklu aileleri ilgilendiriyor! 173 milyon lira SED ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için aralık ayında 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğu belirtti. Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi.