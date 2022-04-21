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Giriş Tarihi: 21.4.2022 23:50

IIF Başekonomisti Brooks: Türkiye'nin öneminin artacak

AA
IIF Başekonomisti Brooks: Türkiye’nin öneminin artacak

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Almanya'nın algısını "korkunç" olarak nitelendiren Brooks, küresel ekonomide Türkiye'nin öneminin uzun vadede artacağının düşünüldüğünü bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için geldiği Washington'da temaslarını sürdürürken, Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler geldi.

IIF Başekonomisti Brooks, Bahar Toplantıları kapsamında yapılan sohbetlerden edindiği izlenimlere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın algısını "korkunç" olarak nitelendiren Brooks, ülke için beklenenden çok daha fazla itibar kaybı olduğunu aktardı.

Brooks, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik olası enerji ambargosunun ise Fransa'daki seçimlerin sonrasına kadar masada olmadığını kaydetti.

İnsanların savaş sonrası Çin'in küresel ekonomideki yerini yeniden değerlendirdiğine işaret eden Brooks, Latin Amerika'nın ise gelişen piyasalarda "favori" olduğunu belirtti.

Brooks, Türkiye'ye ilişkin ise insanların uzun vadede öneminin artacağı yönünde düşünceleri olduğunu ifade etti.

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IIF Başekonomisti Brooks: Türkiye'nin öneminin artacak
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