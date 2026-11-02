İİT ülkelerinin ihracatta payı % 30’a çıkacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 42'nci toplantısıyla eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen ikinci B57+ İş Liderleri Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. İİT ülkelerinin ekonomik potansiyeline değinen Bolat, ''İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, genç ve dinamik nüfusları, doğal kaynakları, stratejik coğrafi konumları, gelişen üretim kapasiteleri ve genişleyen pazarlarıyla küresel ekonomide önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim SESRIC'in 2026 yılı Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, İİT üyesi ülkeler 2 milyarı aşan nüfuslarıyla bugün dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturmakta, toplam ekonomik büyüklükleri ise 10 trilyon dolara ulaşmaktadır. Ülkelerimiz, 2025 yılında dünya ortalamasının üzerinde yüzde 4,1 oranında büyüme kaydetmiştir'' dedi. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmine değinen Bolat, ''2025 yılında İİT ülkeleri arasındaki toplam ticaret yaklaşık 979 milyar dolara ulaşmıştır. Bununla birlikte, İİT içi ticaretin üye ülkelerin toplam dış ticaretindeki payı yüzde 19.57 düzeyinde kalmıştır. Başka bir ifadeyle, üye ülkelerin ticaretinin yaklaşık yüzde 80'i teşkilat dışındaki ülkelerle gerçekleştirilmektedir'' ifadelerini kullandı.

İHRACAT 119.1 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin İİT ülkeleriyle ticaretindeki artışa dikkat çeken Bolat, ''Türkiye'nin İİT ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi 2013 yılında 87.6 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında 119.1 milyar dolara yükselmiştir. 2026 yılının ocak-eylül döneminde ise Türkiye'nin İİT ülkeleriyle dış ticaret hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 artarak 108.2 milyar dolara ulaşmıştır. İİT ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payını yüzde 27'den yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör