İki HÜRKUŞ-II uçağı, İzmir Çiğli’deki yeni üssüne ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet HÜRKUŞ-II uçağına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki adet yeni nesil temel uçağımız HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerindeki uğurlamanın ardından yeni yuvası olan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına (Çiğli) başarıyla intikal etti.
Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II" denildi.
Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz... Yerli ve millî imkânlarla geleceği kanatlandırıyoruz! Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen iki adet yeni nesil temel uçağımız HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerindeki uğurlamanın ardından yeni yuvası olan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına (Çiğli) başarıyla intikal etti. Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II! #MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2026