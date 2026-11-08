İki HÜRKUŞ-II uçağı, İzmir Çiğli’deki yeni üssüne ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet HÜRKUŞ-II uçağına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki adet yeni nesil temel uçağımız HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerindeki uğurlamanın ardından yeni yuvası olan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına (Çiğli) başarıyla intikal etti.

Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II" denildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör