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Giriş Tarihi: 08.11.2026 15:40

İki HÜRKUŞ-II uçağı, İzmir Çiğli'deki yeni üssüne ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının, İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

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İki HÜRKUŞ-II uçağı, İzmir Çiğli’deki yeni üssüne ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet HÜRKUŞ-II uçağına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Göklerdeki gücümüz, kararlılığımız ve gururumuz. Yerli ve milli imkanlarla geleceği kanatlandırıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki adet yeni nesil temel uçağımız HÜRKUŞ-II, TUSAŞ tesislerindeki uğurlamanın ardından yeni yuvası olan 2'nci Ana Jet Üs ve Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığına (Çiğli) başarıyla intikal etti.

Kahraman personelimiz tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan HÜRKUŞ-II, şanlı bayrağımızın göklerdeki dalgalanma sesini ve geleceğin pilotlarını yetiştirme kararlılığımızı güçlendirmeye devam edecek. Hoş geldin HÜRKUŞ-II" denildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #TUSAŞ
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İki HÜRKUŞ-II uçağı, İzmir Çiğli'deki yeni üssüne ulaştı
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