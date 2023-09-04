İkili ticarette 3 kritik başlık! Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"LOJİSTİK, GÜMRÜKLER VE TİCARET ALANINDAKİ BEKLENTİLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak ettiğini belirtti.
Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretine iştirak ettik. Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 4, 2023
İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik,… pic.twitter.com/5ZHULDh4Hq
"69 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"
Başkan Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında "İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizmde bu yıl da oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.