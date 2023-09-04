İkili ticarette 3 kritik başlık! Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

"69 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Başkan Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında "İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizmde bu yıl da oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. Bu yılın ilk 7 ayında ise 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.