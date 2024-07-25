İkinci el araç piyasası yüzde 25 daraldı

BİR dönem gözde yatırım aracı olarak öne çıkan ikinci el araçlar cazibesini yitirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre ikinci el otomobil piyasası yüzde 25 oranında daraldı. TÜİK verilerine göre geçen yıl haziran ayında 583 bin 627 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, bu yılın aynı ayında 435 bin 828 adet oldu. Yıl genelinde ise 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyon 918 bin 848 olan pazar bu yılın aynı döneminde yüzde 17.7 daralarak, 3 milyon 224 bin 873 adette kaldı.