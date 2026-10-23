İkinci el araçta alım fırsatı mı? Uzman isim açıkladı: Fon krizi nasıl etkiledi?

Türkiye'de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinin otomotiv sektörüne yansımaları tartışılırken, ikinci el araç piyasasındaki son durum da merak ediliyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, fon krizinin araç fiyatları ve satışlar üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını ifade etti. Ertemel, ikinci el otomobil fiyatlarının mevcut seviyesini tüketiciler açısından alım fırsatı olarak değerlendirdi.

FON KRİZİ İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI ETKİLEDİ Mİ?

Fon krizinin otomotiv sektörüne etkisini değerlendiren Ertemel, gelişmenin sektörde sınırlı ölçüde hissedildiğini ancak satış ve fiyatlarda önemli bir değişime yol açmadığını belirtti.

Ertemel, "Esasında şöyle söylemek lazım, fon krizi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir nebze olsun etkisini hissettirdi diyebiliriz. Tabii bu, bizim satışlarımızı çok fazla etkileyen veya fiyatlarımızı çok etkileyen bir durum da değil. Bunu özellikle belirtmek isterim ki yani burada bir fon krizi çıktı da araç fiyatları düştü veyahut da herhangi bir etkisi var mı? Bu anlamda çok etkisi vardır diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektöründeki satışların normal seyrinde devam ettiğini belirten Ertemel, "Normal bir şekilde zaten satışlarımız, yıl sonu geliyor, bu şekilde devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Sektörümüz esasında normal, rutin bir şekilde devam ediyor diyebiliriz" dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İKİ YILDIR YATAY SEYREDİYOR

İkinci el ve sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertemel, son iki yılda belirgin bir fiyat artışı yaşanmadığını söyledi.

Ertemel, "Fiyatlarımız esasında iki seneden beri çok stabil, yatay bir seyir seyrediyor. Hem ikinci elde olsun hem sıfırda olsun fiyatlarımız esasında çok artmış değil" şeklinde konuştu.

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte distribütörlerin ve bayilerin satış hedeflerine ulaşmak için kampanyalar düzenlediğini belirten Ertemel, "Tabii yıl sonu geliyor. Bildiğiniz gibi yıl sonu geldiği zaman hem distribütörlerin hem bayilerin satış hedeflerine ulaşması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar hala devam ediyor yıl sonuna kadar" ifadelerini kullandı.