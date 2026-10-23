İkinci el araçta alım fırsatı mı? Uzman isim açıkladı: Fon krizi nasıl etkiledi?

Türkiye'de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizinin otomotiv sektörüne yansımaları tartışılırken, ikinci el araç piyasasındaki son durum da merak ediliyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, fon krizinin araç fiyatları ve satışlar üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını ifade etti. Ertemel, ikinci el otomobil fiyatlarının mevcut seviyesini tüketiciler açısından alım fırsatı olarak değerlendirdi.
FON KRİZİ İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI ETKİLEDİ Mİ?
Fon krizinin otomotiv sektörüne etkisini değerlendiren Ertemel, gelişmenin sektörde sınırlı ölçüde hissedildiğini ancak satış ve fiyatlarda önemli bir değişime yol açmadığını belirtti.
Ertemel, "Esasında şöyle söylemek lazım, fon krizi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir nebze olsun etkisini hissettirdi diyebiliriz. Tabii bu, bizim satışlarımızı çok fazla etkileyen veya fiyatlarımızı çok etkileyen bir durum da değil. Bunu özellikle belirtmek isterim ki yani burada bir fon krizi çıktı da araç fiyatları düştü veyahut da herhangi bir etkisi var mı? Bu anlamda çok etkisi vardır diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Otomotiv sektöründeki satışların normal seyrinde devam ettiğini belirten Ertemel, "Normal bir şekilde zaten satışlarımız, yıl sonu geliyor, bu şekilde devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Sektörümüz esasında normal, rutin bir şekilde devam ediyor diyebiliriz" dedi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI İKİ YILDIR YATAY SEYREDİYOR
İkinci el ve sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertemel, son iki yılda belirgin bir fiyat artışı yaşanmadığını söyledi.
Ertemel, "Fiyatlarımız esasında iki seneden beri çok stabil, yatay bir seyir seyrediyor. Hem ikinci elde olsun hem sıfırda olsun fiyatlarımız esasında çok artmış değil" şeklinde konuştu.
Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte distribütörlerin ve bayilerin satış hedeflerine ulaşmak için kampanyalar düzenlediğini belirten Ertemel, "Tabii yıl sonu geliyor. Bildiğiniz gibi yıl sonu geldiği zaman hem distribütörlerin hem bayilerin satış hedeflerine ulaşması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar hala devam ediyor yıl sonuna kadar" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ŞU ANDA ALINABİLİR POZİSYONDA"
İkinci el otomobil almayı düşünen tüketicilere ilişkin değerlendirmesinde Ertemel, mevcut fiyatların uygun seviyelerde olduğunu savundu.
Ertemel, "Bunun haricinde tabii ki ikinci el fiyatlarımız da şu anda tam uygun ve alınabilir pozisyonda diyebiliriz. Esasında bunu son tüketicinin bir fırsata çevirmesinde de fayda var demeyi özellikle önemsiyorum" şeklinde konuştu.
2026 YILI OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 10 DARALMA BEKLENTİSİ
Ertemel, 2026 yılı sıfır otomobil satışlarının geçen yılın altında kalabileceğini öngördüklerini belirtti. Geçen yıl sıfır araç satışlarının 1 milyon 450 bin seviyesinde olduğunu hatırlatan Ertemel, bu yıl pazarın 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 300 bin adet civarında kapanmasını beklediklerini söyledi.
Ertemel, "Geçen yıl bizim sıfır araç adedimiz 1 milyon 450 bin bandındaydı. Bu sene bir yüzde 10, belki daha bir düşük olabilir. 1 milyon 250, 1 milyon 300 bin civarında kapatacak diye tahmin ediyoruz pazarı" dedi.
İkinci el otomobil pazarında da daralma beklediklerini ifade eden Ertemel, "İkinci el rakamlarımız 9 milyon civarındaydı satışlar. Orada da bir yüzde 10'luk belki bir daralma olur. Bu satış rakamlarıyla yılı kapatacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
2027'DE ARAÇ FİYATLARINI FAİZ KARARLARI ETKİLEYECEK
Otomotiv sektörünün önündeki önemli sorunlardan birinin yüksek faiz oranları olduğunu belirten Ertemel, kredi maliyetlerindeki değişimin araç satışlarına yansıyabileceğini söyledi.
Ertemel, "Tabii burada önemli olan şey şu, sektörümüzü etkileyen en önemli problem faizlerin biraz yüksek olması. Ama dün açıklanan faiz kararıyla bir miktar aşağıya çekildi. Önümüzdeki dönemde de faiz kararı bizim sektörümüzü etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Faizlerin düşmeye devam etmesi halinde otomobil satışlarının olumlu etkilenebileceğini belirten Ertemel, "Önümüzdeki dönemde faiz inmeye başlarsa sektörümüzdeki satış adetleri bu yılki işte hedeflenen rakamlara ulaşır diye bekliyoruz" dedi.
BDDK LİMİTLERİNDE GÜNCELLEME TALEBİ
Ertemel, otomobil satışlarını etkileyen unsurlar arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygulanan limitlerin de bulunduğunu söyledi. Bu limitlerde güncelleme yapılmasını istediklerini belirten Ertemel, "Bir de BDDK'nın esasında bir limiti var burada otomotiv satışlarını etkileyen. O limitlerde de bir güncelleme talebimiz var. Eğer o da olursa adetlerimiz umduğumuz rakamlara gelebilir" diye konuştu.