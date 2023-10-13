İkinci el çevrim içi oto pazarında fiyatlar yüzde 2,6 geriledi

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında eylülde bir önceki aya kıyasla 17 bin 829 adet, Eylül 2022'ye göre de 36 bin 207 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı.

Eylül ayında yayınlanan 378 bin 274 kurumsal ilandaki araçların yüzde 37'sinin (141 bin 508 adet) satışı yapıldı. Satışlar ağustos ayına göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4 arttı. Yılın ocak-eylül döneminde ise 2022'nin aynı döneme göre satış sayısında yüzde 12 artış gerçekleşti.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 135 bin 803 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,59 geriledi.

800 ADET İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 49 bin 152 satışla benzinli ve 3 bin 400 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 3 bin 139, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 800 oldu. Eylül 2022'de 525 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece ikinci el elektrikli otomobil satışlarında geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 52,38 artış kaydedildi.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 39,1'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Eylül 2022'ye göre F ve S segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Eylül ayında ağustosa göre ise A, D ve E segmentlerinin satış payında artış oldu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanlarına ait veriler dahil edilmiyor.

Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.