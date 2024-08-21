İkinci el eşya satışında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat, oyun konsolu ve modemlerin yenilenmiş ürün olarak satılmasına imkân tanıyan düzenlemeyi güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle, ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı belirtildi.Yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşmasının hedeflendiği düzenleme kapsamında yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkânı tanındı. Böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağı genişletilecek. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler de getirilirken söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanacak. Açıklamada, hukuki aykırılıklar için de adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörüldüğün belirtilerek, düzenleme uyarınca aykırılık halinde belge iptalinin yanı sıra ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımı getirilerek, yaptırımların ihlale uygun olarak kademeli hale getirildiği bilgisi verildi.