İkinci el otomobil piyasası bayram sonrasında sessizliğe büründü

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bayram öncesi hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Şu sıralar ise ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Galericiler ise bu sessizliğin kısa süreceğini belirtiyor. Öte yandan, ikinci el otomobillerde ortalama araç fiyatları 450 ile 500 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamların iki bayram arasında tekrardan güncelleneceği öngörülüyor. Ayrıca, iki bayram arasında ise yüzde 15 ile 20 arasında zam gelmesi bekleniyor.



"BAYRAM SONRASINDA OTOMOBİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK OLMAZ"



Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketliğin arttığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, "Bu neden fiyatlarda yüzde 10 artmış durumda. Şu anda ise bayram sonrası her bayram sonrası olduğu gibi 10 gün kadar hareketlilik olmaz. Sonrasında ise hareketlilik tekrar başlayacaktır. Fiyat artışlarında vatandaşın ihtiyacı olmadan araç alması büyük etken oluyor. Vatandaşların ihtiyaç dışında araç almamaları lazım. Biz böyle yaptıkça araç fiyatları yükseliyor. En azından ihtiyaç dışında araç almazsak araç enflasyonunu da düşürmüş oluruz. Öngörümüz, kurban bayramına kadar tekrardan ikinci el araç piyasasında yüzde 15 ile 20 kadar fiyat artışı bekliyoruz. Togg'un piyasaya şu anda etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ne zamanki Togg seri üretime geçer o zaman fiyatlar geriye çekilir. Bunun süresi ise yaklaşık 4 seneyi bulur. Bizler Togg araçları galerimizde görmek isteriz fakat dediğim gibi seri üretim bunun için büyük etken olacaktır" şeklinde konuştu.



"ORTALAMA YÜKSEK YILLI İKİNCİ EL ARAÇLAR 450 İLE 500 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"



Araç fiyatlarınada değinen Ardeşen, "Ortalama yüksek yıllı ikinci el araçlar 450 ile 500 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar buralarda ne kadar kalır bilmiyoruz tabi. Önümüzde hem seçim var hem de bayram var. Temennimiz fiyatların düşmese bile sabit kalması" diye konuştu.