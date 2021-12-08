İkinci el sıfır araç!

Giriş Tarihi: 9.12.2021

Bayide ‘yok’ denilen ya da sırayla alınan sıfır kilometre araçlar online sitelerde boy gösteriyor. El altından bayiden alınan araçların liste fiyatının üzerine 50 ila 100 bin TL konuluyor. Bazı bayi çalışanları ile galericiler, ortak hareket edip kârı bölüşüyor