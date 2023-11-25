İkinci konuta indirim yok

AK Parti, bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu torba yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıl süre uzatımı yetkisi de veriliyor.Kur Korumalı Mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50'lik kurumlar vergisi istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatılacak.Cumhurbaşkanı, KDV iadelerinde, iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulmasında yetkili olacak.İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkartılacak.Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı sağlanacak.Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabii olacak.Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde yapılabilecek.Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlamalı ceza verilecek.İnternette vergilendirmenin kapsamı genişliyor. Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendiriliyordu. Teklif ile internet siteleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergilendirilecek.