İklim hedefleri enerjiyle örtüşüyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'daki COP31'de enerji güvenliği ile iklim hedeflerinin son dönemde büyük ölçüde örtüşmeye başladığını söyledi. Birol, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören hedefin, ülkeler tarafından benimsenmesi halinde bunun elektrifikasyon yatırımlarına ilgiyi artırabileceğini vurguladı. Birol, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören "35'e 35" hedefinin enerji arz güvenliğini güçlendirebileceğini, emisyonları azaltabileceğini ve ülkelerin rekabet gücünü artırabileceğini vurguladı.