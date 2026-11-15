Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İklim hedefleri enerjiyle örtüşüyor
Giriş Tarihi: 15.11.2026

İklim hedefleri enerjiyle örtüşüyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İklim hedefleri enerjiyle örtüşüyor
  • ABONE OL
ULUSLARARASI Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'daki COP31'de enerji güvenliği ile iklim hedeflerinin son dönemde büyük ölçüde örtüşmeye başladığını söyledi. Birol, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören hedefin, ülkeler tarafından benimsenmesi halinde bunun elektrifikasyon yatırımlarına ilgiyi artırabileceğini vurguladı. Birol, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören "35'e 35" hedefinin enerji arz güvenliğini güçlendirebileceğini, emisyonları azaltabileceğini ve ülkelerin rekabet gücünü artırabileceğini vurguladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İklim hedefleri enerjiyle örtüşüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA