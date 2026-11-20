COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında küresel iklim mücadelesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Adil dönüşüm, iklim finansmanı ve somut çözüm çağrısında bulunan Kurum, "Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Kurum, zirvenin somut kazanımlarla tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

3 KATINA ÇIKMALI

Kurum, iklim değişikliğine uyum finansmanının 2035'e kadar 3 katına çıkarılmasını desteklediklerini belirterek hibe ve desteklerin artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. Kurum, "Küresel elektrik kullanımında 35X35 çağrımızı ortaya koyduk. Şehirlerimizde daha temiz hava, gençlerimiz için yeni çalışma alanları anlamına geliyor. Türkiye'nin öncülüğündeki bu çağrı uluslararası arenada karşılık buluyor" dedi.

Bir diğer önemli başlığın karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri olduğunu anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: "Sanayi, milyonlarca insanın ekmeği, şehirlerin üretim gücü ve ülkelerin kalkınma kaynağıdır. Bu gücü daha temiz, daha verimli ve daha yüksek teknolojiye dayanan bir geleceğe taşımak istiyoruz. Emisyon azaltımının güç olduğu sanayi kollarında bilimsel temeli bulunan bütün uygulanabilir çözümlerden yararlanacağız. Gelişmekte olan ülkeler de bu dönüşümün üreticileri, teknoloji geliştiricileri ve güçlü ortakları arasında yer almalıdır. Yeni sanayi çağının kapıları bütün insanlığa açık olmalıdır."

Dakikaların, saniyelerin insan hayatının kaderini değiştirebildiğini belirten Kurum, "Finansman vaatlerinden yatırımlara, rakamlardan insanlara, sözlerden eserlere uzanan bir yol açıyoruz. Bu yolun teknolojiyle de desteklenmesi gerekiyor. Bilgi paylaşılmalı, teknoloji erişilebilir hale gelmeli ve gelişmekte olan ülkelerin kurumsal kapasitesi güçlenmelidir. İklim dönüşümünün sunduğu imkânlar bütün ülkelere ve toplumlara ulaşmalıdır. Örtü Karar Taslağımızda erken uyarı sistemlerine özel bir yer ayırdık. Bu nedenle 2027 yılına kadar dünyadaki herkesin erken uyarı sistemlerinin koruması altına alınması hedefini destekliyoruz" dedi. Riskleri önceden gören, afetlere hazırlanan ve zamanında harekete geçen toplumlar daha güçlüdür. İklim diplomasisinin en değerli sonucu, kurtarılan bir insan hayatıdır" dedi. Gelişmekte olan ülkelerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi gerektiğine işaret eden Kurum, şöyle konuştu: "İklim dönüşümünün sunduğu imkânlar bütün ülkelere ulaşmalıdır. Örtü karar taslağımızda erken uyarı sistemlerine de özel bir yer ayırıyoruz."

'EN İYİ COP'U BAŞARDIK DİYEREK DAĞILALIM

"Dünya yeni bir erteleme cümlesini kaldıramaz" diyen Kurum, şunları vurguladı: "COP31 tamamlandığında geriye, finansmana ulaşan ülkeler, erken uyarı sistemleriyle korunan insanlar, dönüşen sanayi tesisleri, güçlenen enerji altyapıları ve hayata geçirilen projeler kalacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ev sahibi olmanın ötesinde, çözümü mümkün kılan ülke olma sorumluluğuyla hareket etmeye devam edecektir. Şimdi harekete geçme, işe koyulma ve alın teri dökme zamanıdır. Antalya'da 'Let's COP' çağrısıyla bir araya geldik. Buradan 'Best COP' diyerek, 'En iyi COP'u birlikte başardık' diyerek dağılalım."

2.7 MİLYAR İNSANIN ATIKLARI TOPLANMIYOR

COP31'de 'Sıfır Atık Geleceğimiz' raporunu açıklayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, dünyada 2.7 milyar insanın düzenli atık toplama hizmetine erişemediğini, yılda 845 milyon ton belediye atığının kontrolsüz şekilde doğaya bırakıldığını söyledi. Rapora göre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla 2025-2050 yılları arasında toplam 149 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımının önlenmesi mümkün. Ağırbaş, 2050 yılına gelindiğinde yıllık emisyon azaltımının 9.6 milyar tona ulaşabileceğini belirtti.