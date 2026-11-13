"İklim krizinde ayakta kalmaktan daha fazlası için sigortaya ihtiyacımız var"

Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı COP31, iklim risklerinin ekonomik ve toplumsal etkilerini dünya gündemine taşırken Türkiye Sigorta Birliği ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar bu etkilerle ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Yaşar, son dönemde yaşanan sellerin, kuraklığın ve aşırı hava olaylarının iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu gösterdiğini belirtti. "Bir sel yalnızca evleri ve araçları değil, üretimi, ticareti ve istihdamı da etkiliyor. Kuraklık, tarımsal üretimden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda sonuçlar doğuruyor. İklim risklerini artık ekonomik kararlarımızın, yatırımlarımızın ve kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirmek zorundayız" diyen Yaşar, dayanıklılık anlayışının da değişmesi gerektiğini vurguladı.

SİGORTACILIK OLMAZSA OLMAZ

Yaşar, "Dayanıklılığı uzun yıllar bir felaketin ardından yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladık. Oysa bugün mesele yalnızca eski halimize dönebilmek değil. Değişen koşullara uyum sağlamak, yeni riskleri yönetmek ve hayatın sürekliliğini korumak zorundayız. Bir sonraki afete aynı kırılganlıklarla yakalanıyorsak, yaşadıklarımızdan yeterince ders çıkarmamışız demektir" ifadelerini kullandı. Sigortacılığın bu dönüşümdeki rolünün doğru anlaşılması gerektiğini belirten Yaşar, şöyle devam etti: "Sigortacılık bu dönüşümün seçeneklerinden biri değil, olmazsa olmaz yapı taşıdır. Sigortayı yalnızca hasar sonrasında devreye giren bir tazminat mekanizması olarak gören anlayışı değiştirmek zorundayız. Buradan tüm politika yapıcılarına ve karar alıcılara çağrıda bulunuyorum: Sigortacılığı alınan kararların sonuçlarını güvence altına alan bir mekanizma olarak değil, o kararların daha en başından ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirin. Çünkü sigortanın olmadığı yerde riskin maliyeti ortadan kalkmıyor; vatandaşın, işletmenin ve nihayetinde kamunun üzerinde kalıyor. İklim krizine karşı dayanıklı bir ekonomi, güçlü bir sigorta sistemi olmadan inşa edilemez." İklim krizine karşı dayanıklılığın yalnızca afet sonrasında alınacak önlemlerle sağlanamayacağını belirten Yaşar, şehir planlamasından altyapı yatırımlarına, sanayiden tarıma kadar bütün ekonomik kararların sigorta perspektifiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Yaşar, "Sigortacılığı kararların sonucuna değil, karar alma süreçlerinin merkezine yerleştirmeliyiz. Yeni bir şehir planlarken, veya bir altyapı yatırımı yaparken, riskin nasıl yönetileceği ve nasıl güvence altına alınacağı en başından düşünülmeli. Sigortacılığın başarısını da yalnızca ödediği tazminatla değil, korunmasına katkı sağladığı ekonomik ve toplumsal değerle ölçmeliyiz. Veri, teknoloji, risk analizi ve önleyici çözümlerle bu sorumluluğu daha ileri taşıyabiliriz" dedi. COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği tarafından oluşturulan Insurance House girişimine destek verdiklerini belirten Yaşar, COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile UNEP FI tarafından düzenlenen COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigorta Zirvesi'nin uluslararası iş birlikleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör