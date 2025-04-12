İklim krizinde çözüme odaklanıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim krizi konusunda çözüme odaklandığına işaret ederek, "2035'e kadar rüzgar ve güneş enerji kapasitemizi, şu an olan kapasitenin 4 kat üzerine çıkaracağız. 2053'e kadar yenilenebilir enerjinin birincil enerjideki payını yüzde 50'ye çıkaracağız. Sanayi sektöründe 2053'e kadar yüzde 75 oranında emisyon azaltımı hedefliyoruz" dedi. Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"nde şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığı tüm dünyaya ilan etti. Türkiye olarak sorunlara gözlerini kapatan değil, doğrudan odaklanan ve kendi çözümleriyle yine yerelde ve ulusalda mücadele eden bir ülke olmaya gayret gösteriyoruz. Tüm sorunlarla olduğu gibi iklim kriziyle de çözüme odaklanıyoruz."

DEPOZİTO SİSTEMİ

Depremden etkilenen 11 ildeki 500 bin konutu iklime dirençli ve sıfır atık uyumlu olarak inşa eettiklerini anlatan Kurum, "Sıfır Atık'ta yüzde 35 kazanımdayız. Hedefimiz yüzde 60'a gelmek. Bunun için de depozito uygulamasını önemsiyoruz. 2026'da zorunlu hale gelecek depozito uygulama sistemiyle atıklarımızı dönüştüreceğiz" dedi.