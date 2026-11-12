İklim krizine karşı dünyaya çağrı! COP31’de ilk kez gösterildi: Bakan Kurum paylaştı: Konuşmamız Lazım!

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı' mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.