İklim krizine karşı dünyaya çağrı! COP31’de ilk kez gösterildi: Bakan Kurum paylaştı: Konuşmamız Lazım!

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı' mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi.
Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde, insanlar kendi ülkelerinin dillerinde 'Konuşmamız Lazım' diye seslendi.
Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı 🌎 @turkiyecop31 https://t.co/yHJRdCa0Oe— Murat KURUM (@murat_kurum) November 12, 2026