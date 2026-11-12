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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:48 Son Güncelleme: 12.11.2026 11:12

İklim krizine karşı dünyaya çağrı! COP31'de ilk kez gösterildi: Bakan Kurum paylaştı: Konuşmamız Lazım!

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi’nde ilk kez gösterilen 'Konuşmamız Lazım-We Need to Talk' filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Farklı coğrafyalarda iklim krizinden etkilenen insanların kendi dillerinde verdiği ortak mesajla dünyaya mücadele çağrısı yapıldı.

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DHA DHA Ekonomi
İklim krizine karşı dünyaya çağrı! COP31’de ilk kez gösterildi: Bakan Kurum paylaştı: Konuşmamız Lazım!
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı' mesajıyla dünyaya iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Filmde farklı kıtalarda, birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayanların iklim krizinden nasıl etkilendiği çarpıcı görüntüler eşliğinde gösterildi.

Gerçek zamanlı çekilen görüntülerde, insanlar kendi ülkelerinin dillerinde 'Konuşmamız Lazım' diye seslendi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #COP31

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İklim krizine karşı dünyaya çağrı! COP31'de ilk kez gösterildi: Bakan Kurum paylaştı: Konuşmamız Lazım!
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