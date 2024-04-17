İklim krizine karşı yasal önlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğine önlemek amacıyla iklim yasası hazırlandığını açıkladı. Özhaseki yasa kapsamında vahşi sulamanın ve karbon emisyonun azaltılmasına ilişkin önlemlerin yer alacağını söyledi. Afrika sıcaklarının yaz aylarında etkili olacağını belirten Özhaseki, "Son yüzyılda dünyadaki ortalama sıcaklık 1.1 derece ülkemizde ise 1.5 derece arttı. Biz Türkiye olarak iklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Gıda krizi başlamadan önlem alıyoruz ve iklim yasası hazırlığımız var" dedi.Bakan Özhaseki küresel ısınmaya dikkat çekti ve buna karşı alınacak önlemleri; "Son yüzyılda dünyadaki ortalama sıcaklık 1.1 derece arttı. Akdeniz Havzasında yer alan ülkemiz de bu değişiklikten doğrudan etkilendi. Yaşadığımız seller, kuraklıklar, meydana gelen obruklar bunun bir sonucu. Biz Türkiye olarak iklim değişikliği ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla yutak alanlar oluşturuyoruz. Emine Erdoğan'ın liderliğinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi ile atıkların çevreye zarar vermesini önlüyor, doğayı koruyor ve israfın önüne geçiyoruz. Kıyıları, denizleri, çevremizi 7/24 gözetliyoruz. Yeşil Dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde sıraladı.AFRIKA sıcaklarının yaz aylarında etkili olacağını vurgulayan ve uyarıda bulunan Özhaseki, artan sıcaklıkların ülke geneline tesir edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredecek.