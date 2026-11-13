İklim politikalarına rekor finansman: 5.1 milyar dolar

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de iklim krizinin finansmanı için 5.1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) arasında yapıldı. Anlaşmalara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ADB Başkanı Masato Kanda, AIIB Başkanı Zou Ciayi ve Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga imza koydu. Bakan Şimşek, "Daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz" dedi.

3 YILDA 50 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin 2023'ten bu yana kalkınma ortaklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık dış finansman sağladığını anımsatan Şimşek, "Bu kaynağı, deprem bölgesinin yeniden inşasına, demir yolu ve yenilenebilir enerji projelerine, sanayide karbonsuzlaşmaya, depreme dayanıklı hastanelere, ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize yönlendirdik. Önümüzde de güçlü bir proje portföyü var. Ortaklarımız programımıza ve ülkemizin geleceğine güveniyor" diye konuştu.

TÜRKİYE İYİ BİR ORTAK

Türkiye'deki ilk anlaşmasını Kasım 2025'te yapan ADB'nin Başkanı Masato Kanda "Bugüne kadar sağlanan destek, deprem sonrası toparlanma, belediye altyapısı, finans, enerji, ulaştırma, insani kalkınma ve bölgesel bağlantısallık alanlarını kapsadı. Dijital altyapı, eğitim, tarım işletmeciliği ve özel sektör alanlarında da yeni fırsatlar görüyoruz" diye konuştu. Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga da Türkiye ile çalışmanın herkes için büyük memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, gösterilen ivme ve güçlü odaklanmanın Türkiye'nin iyi bir ortak olmasını daha da kolaylaştırdığını söyledi. Banga, bugün şehirler, tarım ve sanayi alanında toplamda 1,5 milyar dolarlık üç anlaşma imzaladıklarını, buna harekete geçirmek istedikleri ilave özel sektör yatırımlarının dahil olmadığını sözlerine ekledi. AIIB Başkanı Zou Ciayi de söz konusu finansmana banka olarak 1.9 milyar dolar katkıda bulunacaklarını belirtti.



68 MİLYAR DOLAR GEREK

ASYA Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB), Türkiye'nin iklim politikalarını ulaşmasını desteklemek amacıyla kullandıracağı 1.9 milyar dolarlık finansmanın detayları belli oldu. Banka, Türkiye İklim Eylemini Hızlandırma Programı'nın finansmanı için 1.6 milyar, Türk Eximbank aracılığıyla da 300 milyon dolar finansman sağlayacak. Yapılan anlaşma, karbon emisyonlarının azaltılmasından yenilenebilir enerji yatırımlarına, su kıtlığıyla mücadeleden tarımsal üretime kadar birçok alanı kapsayacak. Türkiye'nin 2030'a kadar iklim hedeflerine ulaşması için 68 milyar dolar yatırım gerekiyor.



İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) başkanlarıyla görüşerek Türkiye'nin COP31'deki öncü girişimi "İklim Uygulama Köprüsü"nü (BRIDGE) de gündeme taşıdı. UNDP ile görüşmede öne çıkan BRIDGE, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Girişim, ulusal iklim eylemini hızlandırmayı ve genişletmeyi amaçlıyor. BRIDGE, iklim önceliklerinin yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinde yaşanan yapısal sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Girişim, ülke odaklı köprü işlevi görecek ve ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yollarına dönüştürmelerine, finansmanı koordine etmelerine rehberlik edecek.



KARBONSUZLAŞTIRMA YATIRIMINA DESTEK

COP31 kapsamında Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu Resmi Lansman Etkinliği yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) uluslararası ortaklıkları genişlettiklerini belirterek, "2030'a kadar 5 milyar euronun üzerinde sanayi karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık sera gazı emisyonlarında 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Kacır, demir-çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için 70 milyar doların üzerinde yatırım gerektiğini tahmin ettiklerini anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör