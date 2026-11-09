İklim riskinin faturası Antalya’da masada

Antalya, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek 31'inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak. Dünya ülkelerinin iklim politikalarını ve finansman mekanizmalarını görüşeceği konferansta Türkiye Sigorta Birliği (TSB) de 4 günlük program düzenleyecek. Belek'teki Titanic Deluxe Golf Belek'te oluşturulacak Sigorta Evi, 11-14 Kasım tarihlerinde sigorta ve reasürans şirketlerini, kamu kurumlarını, yatırımcıları, finans kuruluşlarını ve akademisyenleri bir araya getirecek. Programda iklim değişikliğinin ekonomik maliyetleri, afetlerin finansmanı, sigortalanabilir riskler ve koruma açığının azaltılması ele alınacak.

DÖRT GÜNDE İKİ ZİRVE

Sigorta Evi programının ilk iki günü, 11-12 Kasım tarihlerinde TSB tarafından düzenlenecek COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi'ne ayrıldı. 13-14 Kasım tarihlerinde ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigorta Zirvesi gerçekleştirilecek. Dört günlük programda iklim risklerinin finansmanı, afetlere karşı dayanıklılık, parametrik sigorta ürünleri, sürdürülebilir sigortacılık ve kamu-özel sektör iş birlikleri görüşülecek. Türkiye'nin afet yönetimi ve sigortacılık alanındaki uygulamaları da uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

35 SEKTÖRÜN RİSKİ MASADA

TSB, sigortacılığın tarım, enerji, finans ve ulaştırma başta olmak üzere 35'ten fazla sektörün faaliyetlerini etkilediğine dikkat çekiyor. COP31 kapsamında üretim tesislerinin, altyapı yatırımlarının ve ticari faaliyetlerin iklim kaynaklı risklere karşı nasıl korunabileceği değerlendirilecek. Gündemde kuraklık, sel, fırtına ve diğer afetlerin ekonomik etkilerinin azaltılması da bulunuyor. Sigorta ve reasürans mekanizmaları aracılığıyla afet zararlarının finansmanı, yatırımların korunması ve üretimin devamlılığına yönelik modeller üzerinde durulacak.

RİSK MODELLEMELERİ VAR

Zirvenin gündemlerinden birini iklim verileri ve risk modelleme teknolojileri oluşturacak. İklim senaryoları, geçmiş hasar kayıtları ve risk haritalarının sigorta fiyatlaması, yatırım planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılması ele alınacak. TSB, risk verilerinin yalnızca hasar tahmininde değil, şehirlerin planlanmasında, altyapı yatırımlarında ve işletmelerin risk yönetiminde kullanılmasını gündeme taşıyacak. Veri analizlerinin sigorta kapsamının genişletilmesine ve afet gerçekleşmeden önce alınacak önlemlerin belirlenmesine katkısı değerlendirilecek.

4.4 TRİLYON 2030 HEDEFİ

COP31'e hazırlanan Türk sigorta sektörünün 2026 yılı haziran sonu itibarıyla toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 744 milyar liraya ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 4,4 trilyon lira, ekonomiye sağladığı fon tutarı ise 3,6 trilyon lira oldu. TSB Başkanı Ahmet Yaşar'ın daha önce açıkladığı COP31 gündeminde afetlere dayanıklı şehirler, tarım ve gıda güvenliği, yeşil dönüşüm yatırımlarının sigortalanması ve kamu-özel sektör arasında risk paylaşımı bulunuyor. Sigorta Evi'nde sigorta şirketlerinin yanı sıra kalkınma finans- manı kuruluşları, yatırımcılar ve kamu temsilcileri arasında iş birliği olanakları görüşülecek. İklim risklerinin kamu bütçeleri, işletmeler ve hane halkı üzerindeki mali yükünün sigorta mekanizmalarıyla paylaşılması ele alınacak. Etkinlik kapsamında katılımcıların ikili iş görüşmeleri yapabilmesi için dijital eşleştirme sistemi de kullanılacak.