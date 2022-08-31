İKMİB Başkanı Adil Pelister: Kimya sektörü ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 38,59 büyüdü

Pelister değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZ 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE&NBSP;ÜÇLÜ BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ"

"Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak daha güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Sektörel büyümede ise ikinci çeyrekte sanayide yıllık yüzde 7,8'lik bir artış söz konusu. Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 16,4 arttı. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan oldu.

"KİMYA SEKTÖRÜ OLARAK İHRACAT PERFORMANSIMIZI İSTİKRARLI DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İhracat lideri olarak kimya sektörümüz ikinci çeyrekte 2021 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 38,59 büyüdü ve 9,27 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk çeyreğine göre de yaklaşık yüzde 23'ün üzerinde bir ihracat artışı söz konusu. Kimya sektörü olarak ihracat performansımızı istikrarlı devam ettirmek için çalışıyoruz. Diğer yandan enflasyon baskısı, parite ve kur dalgalanmaları, emtia fiyatları ile yakın coğrafyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İhracatçılarımızın en çok finansmana ulaşım konusunda beklentileri bulunuyor. Resesyon riskine karşı alternatif Pazar çalışmaları ve yüksek katma değerli üretim yatırımları önem arz ediyor. Tüm sektörlere girdi temin eden kimya sektörüne yapılacak yatırımlar ve teşvikler ile ülkemizin büyümesi hızlanacaktır. Bunun için biz de İKMİB olarak sektörümüzün geleceğini inşa edecek Kimya Teknoloji Merkezi'ni faaliyete geçirmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."