İkramiye farkları bugün hesaplarda

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 1.000 TL bayram ikramiyesi farkı için nihai karar açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3 bin TL'nin ardından, kalan 1.000 TL'nin de hak sahiplerine bugün ödenmeye başlanacağını duyurdu. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" denildi. Bu ödeme ile birlikte, toplamda 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere ulaştırılmış olacak. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.Kapsamlı fark ödemesiyle birlikte yaklaşık 15.5 milyon emekli ve hak sahibi, toplamda 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine kavuşacak. Zamdan 15.5 milyon dosya üzerinden 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak. Buna göre bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak.