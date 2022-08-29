İl Tarım Müdürü Karaca: Markasız avlananın ağına el konulacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Bu sene farklı olarak şöyle bir uygulamamız var; bütün av araçlarına, oltadan tutun, gırgır ağlarına kadar bütün av araçlarına markalama yapacağız. O ağın kimin olduğunu belirleyen bir marka takıyoruz. Bu sayede hem balıkçılık av gücümüzü görmüş olacağız hem de kopan sahipsiz ağların da kimin olduğunu bulacağız. Marka takmayanlara idari para cezası uygulanacak. Markalanmamış ağlarla 1 Eylül itibariyle denize çıkarlarsa kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve ağlarına el konulacak" dedi.

1 Eylül'de av yasağı kalkıyor. Sezon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Poyrazköy Limanı'nda balıkçı ağlarını markaladı. Markalama çalışmalarına İl Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Biz bu sene bol ve bereketli bir sene bekliyoruz. Palamut ucunu gösterdi, palamut iyi gözüküyor, hamsiden de umutluyuz. Bu sene geçen yıllara nazaran daha iyi bir durumda olacağız. 2022 yılının başından itibaren 18 bin denetim yaptık. 100 tona yakın kaçak avlanan ya da küçük boyda avlanan ürüne de el koyduk. Denetimlerimizin sonuçlarını da gördük. 30 yılın sonunda Marmara Denizi'ne uskumru balığı geldi, kalamar balığı görünmeye başladı" dedi.

"MARKA TAKMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Bu sene farklı olarak şöyle bir uygulamamız var; bütün av araçlarına, oltadan tutun, gırgır ağlarına kadar bütün av araçlarına markalama yapacağız. O ağın kimin olduğunu belirleyen bir marka takıyoruz. Bu sayede hem balıkçılık av gücümüzü görmüş olacağız hem de kopan sahipsiz ağların da kimin olduğunu bulacağız. Marka takmayanlara idari para cezası uygulanacak. Markalanmamış ağlarla 1 Eylül itibariyle denize çıkarlarsa kaçak ve ruhsatsız avlanmış gibi işlem görecek ve ağlarına el konulacak, mülkiyeti kamuya geçirilerek idari para cezası uygulanacak. 01.01.2020 itibariyle kaçak ve ruhsatsız yapılan avcılıkla ilgili 168 adet tekneye el koyduk. Deniz üzerinde marka denetimleri yapılacak" diye konuştu.