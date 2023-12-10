İlaçta Türkiye’nin önünde büyük fırsat var

Türkiye'nin 2010'lu yıllarla başlattığı "Milli İlaç" projesinin başında bulunan ve ABD Boston merkezli bir varlık yönetimi ve yatırım şirketinin Yaşam Bilimleri Departmanı Genel Müdürü olarak ABD'de ikamet eden Dr. Kemal Oğuz Kalafat, önümüzdeki yıllarda insanlık için çok önemli kazanımlar yaratacak ilaç sektörünün liderlik yapacağı daha birçok gelişmenin yaşanacağını vurguluyor. Bunlardan birincisinin mRNA aşı çalışmaları olduğunu anlatan Kalafat, bu teknolojinin insanlığın baş belası hastalığı olan kanseri de yenmek üzere olduğunun altını çizdi. Kalafat, "Bu çalışmaların merkezi başta ABD olmak üzere, Almanya ve İngiltere. Üstelik bu çalışmaların başında bulunan bilim insanlarının çoğu Türk. On küsur yıl önce Milli İlaç projemizin en önemli sacayağı olan yurt dışındaki bu değerlerimizi, bu network'ümüzü çok geç kalınmış olsa da kendi ilacımızı üretme hedefine yönlendirmek mümkün" dedi.