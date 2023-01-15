İlanlarda EYT hareketliliği! ’ ’EYT nedeniyle acil satılık’

EYT İLANLARINDAN ÖRNEKLER

Türkiye'nin birçok ilinden ilan veren EYT'lilerden biri, Aydın Yenipazar'da 456 metrekarelik arsasını 320 bin TL'ye satışa çıkardı. İlanda 'EYT'den dolayı 450 metrekarelik arsamı satıyorum' açıklaması bulunuyor. Konya Selçuklu'da bir kişi ise 'EYT ödemesinden dolayı satılık cep telefonu dükkanı' şeklinde verdiği ilan ile 60 metrekarelik dükkanını 159 bin TL'ye satışa çıkardı. Afyonkarahisar'dan bir EYT'li, 1999 model aracını EYT nedeniyle satılığa çıkardığını belirttiği ilanda, 188 bin TL talep ediyor. İstanbul'dan bir EYT'li de 2011 model aracı için 189 bin TL istiyor. Bir satış sitesinde EYT nedenli 11 emlak, 56 araç, 3 ev aletleri ve 1 tarım makinası ilanı bulunuyor.