İLBANK ile Dünya Bankası’ndan 2 yeni işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), Dünya Bankası ile toplamda 325 milyon euro bütçeli 2 önemli proje için işbirliği anlaşmasına imza attı. 2 farklı projenin ilkinde arıtılmış atık suyun yeniden kullanımının sağlanması, ikincisinde ise yerel yönetimlerdeki yenilenebilir enerji taleplerinin karşılanması hedefleniyor. 75 milyon euro tutarındaki "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi" ile 250 milyon euro bütçeli "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2053 net sıfır emisyon hedefine dikkat çekerek, yerel yönetimlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.İLBANK tarafından hazırlanan "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi", iklim değişikliği sonucu meydana gelebilecek su kıtlığının aşılmasını ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını hedefliyor.