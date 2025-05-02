İlbank’tan deprem için 96 milyar lira finansman

İlbank Genel Müdürü Recep Türk, belediyelerin kullanabilmesi için 5 milyar euroluk dış finans sağlandığını söyledi. TBMM KİT Komisyonu'nda sunum yapan Türk, "Depremden etkilenen illerimizde yerel yönetimlerimizin çevresel altyapı yatırımları için uluslararası finans kuruluşlarından 96 milyar lira finansman tahsis ettik" dedi. Deprem altyapı çalışmaları kapsamında 13 milyar lira maliyetli 128 adet işi tamamladıklarını anlatan Türk, "38 milyar lira maliyetli 53 adet işimiz devam etmekte, 67 milyar lira maliyetli 102 adet iş de planlama aşamasındadır. 2025'te bölgenin altyapı sorunlarının önemli bir kısmı çözülecek" diye konuştu. Türk, şöyle devam etti: "SUKAP kapsamında 2011'den beri toplam 23 milyar lira finansman tahsis edildi. Bununla 1.520 adet işten 1.450'si tamamlandı."