İlk 11 ayın rakamları açıklandı! Trabzon’dan fındık ihracı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, kentten yılın 11 ayında 75 bin 743 ton fındık ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 479 milyon 942 bin 676 dolar kazanç sağlandığını ifade eden Cirav, bu dönemde fındığın 58 ülkede alıcı bulduğunu belirtti.

Cirav, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla fındık ihraç edilen 3 ülke olduğunu aktararak, Lübnan, Kuzey Makedonya, Kosta Rika ve Bulgaristan'a da bu dönem fındık satıldığını bildirdi.

Fındık ihracatının bu yıl arzu edilen rakamlara ulaşmadığını dile getiren Cirav, şunları kaydetti:

"Fındık üretim ve ihracatımızı tehdit eden bir unsur da küresel ısınmanın yol açacağı verim kayıplarıdır. Şimdiden ilgili bakanlıkların bunun önlemini alarak çalışmalara başlamaları, üreticiyi bilinçlendirmeleri, bahçe bakımı ve yenilemesi yanında kuraklığa uyumlu fındık türlerinin ivedilikle geliştirilerek dikiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir."