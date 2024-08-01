İlk 6 ayda rekor geldi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Yıl sonu hedefi 60 milyar dolar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile 2024 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, yılın ilk 6 ayında 23,7 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, turizm gelirlerindeki rekorların sonraki çeyreklerde de görüleceğinin altını çizerek, "Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyar doları aşabiliriz" dedi.

Yabancı ziyaretçilerde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 103 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Ersoy, tüm ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcamanın ilk 6 ayda 98 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ersoy, "Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefimiz 103 dolar olduğunu düşünürsek hedefimizle uyumlu şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. 2024 yılı ilk yarısında 10.1 gün ortalama kalış süresi. Yıl sonu hedefimiz 9,7. Muhtemelen 9.7 ortalama kalış hedefinin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretçi sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, "İlk çeyrekte yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artış göstererek 26 milyon 137 bin olarak gerçekleşti" şeklinde açıklama yaptı. Bakan Ersoy, ziyaretçilerde 2,7 milyon ile Rusya'nın ilk sırada yer aldığını, Almanya'nın 2,5 milyon ziyaretçi sayısıyla ikinci, Birleşik Krallık'ın ise 1,8 milyon ziyaretçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Ziyaretçileri sayılarının ay bazında pandemiden sonra yükselişe geçtiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Ziyaretçi sayılarına ay bazında baktığımızda, 2019, 2022, 2023 ve 2024 karşılaştırmaları olarak bakıyoruz. Pandemi döneminde 21 milyon 152 bin olan rekor sayısı pandemi sırasında aşağı inmişti tekrar yükselişe geçti. Bu sene ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin rakamıyla rekor bir seviyeye ulaştık. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.