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Giriş Tarihi: 12.10.2026

İlk 9 ayda 971 bin araç üretildi

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İlk 9 ayda 971 bin araç üretildi
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Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 6 geriledi ve 971 bin 159 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 17 azalarak 528 bin 366 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 986 bin 584 adedi buldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, hafif ticari araç grubunda yüzde 13, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 7 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İlk 9 ayda 971 bin araç üretildi
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